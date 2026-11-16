Freundlicher Handel in Zürich: SPI schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Letztendlich ging es im SPI im SIX-Handel um 0.42 Prozent aufwärts auf 21’346.00 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.674 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.329 Prozent stärker bei 21’327.57 Punkten in den Montagshandel, nach 21’257.73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 21’310.12 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21’440.74 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 16.10.2026, den Wert von 20’288.85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, betrug der SPI-Kurs 20’310.57 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, erreichte der SPI einen Wert von 17’391.52 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 17.01 Prozent nach oben. Bei 21’440.74 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’847.58 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 20.93 Prozent auf 5.20 CHF), ASMALLWORLD (+ 10.62 Prozent auf 1.25 CHF), Villars SA (+ 3.45 Prozent auf 600.00 CHF), Medartis (+ 2.94 Prozent auf 112.20 CHF) und Richemont (+ 2.66 Prozent auf 173.95 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen SHL Telemedicine (-9.31 Prozent auf 0.92 CHF), Addex Therapeutics (-8.07 Prozent auf 0.03 CHF), Molecular Partners (-6.67 Prozent auf 2.24 CHF), Curatis (-5.94 Prozent auf 15.05 CHF) und Varia US Properties (-5.45 Prozent auf 10.40 CHF).

Welche Aktien im SPI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 2’565’016 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 354.679 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

Die EvoNext-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die Bellevue-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch