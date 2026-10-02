Freundlicher Handel in Zürich: SPI notiert im Plus

Im SPI geht es im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.44 Prozent aufwärts auf 19’415.31 Punkte. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2.435 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0.187 Prozent schwächer bei 19’295.06 Punkten, nach 19’331.21 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 19’295.06 Punkte, das Tageshoch hingegen 19’500.76 Zähler.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der SPI bereits um 2.39 Prozent nach. Der SPI wies vor einem Monat, am 02.09.2026, einen Stand von 20’183.85 Punkten auf. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, bei 20’206.84 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 02.10.2025, den Wert von 17’117.19 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6.43 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 20’636.94 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’847.58 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit ams-OSRAM (+ 6.70 Prozent auf 22.94 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3.45 Prozent auf 6.00 CHF), BVZ (+ 3.38) Prozent auf 1’530.00 CHF), INFICON (+ 2.76 Prozent auf 201.00 CHF) und ASMALLWORLD (+ 2.70 Prozent auf 0.76 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Gurit (-12.20 Prozent auf 50.40 CHF), MindMaze Therapeutics (-3.70 Prozent auf 0.14 CHF), IVF HARTMANN (-2.70 Prozent auf 126.00 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-2.44 Prozent auf 7.98 CHF) und Bystronic (ex Conzzeta) (-1.83 Prozent auf 128.60 CHF).

SPI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im SPI weist die Addex Therapeutics-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’475’778 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 307.442 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11.77 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch