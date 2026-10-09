Züblin Aktie 31230968 / CH0312309682
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09.10.2026 15:58:16
Freundlicher Handel in Zürich: SPI mit Zuschlägen
Der SPI verbucht am Nachmittag Zuwächse.
Am Freitag legt der SPI um 15:39 Uhr via SIX um 1.14 Prozent auf 19’558.31 Punkte zu. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.442 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.996 Prozent auf 19’531.02 Punkte an der Kurstafel, nach 19’338.33 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 19’561.97 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19’467.34 Punkten lag.
So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0.569 Prozent aufwärts. Der SPI lag noch vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 19’510.45 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 09.07.2026, den Stand von 19’998.19 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 09.10.2025, den Wert von 17’391.43 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 7.21 Prozent zu Buche. Bei 20’636.94 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI
Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 9.23 Prozent auf 0.71 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 7.77 Prozent auf 7.77 CHF), Landis+Gyr (Landis Gyr) (+ 4.80 Prozent auf 51.30 CHF), Komax (+ 4.27 Prozent auf 83.10 CHF) und BACHEM (+ 3.98 Prozent auf 81.00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Infomaniak (-12.38 Prozent auf 71.81 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-7.22 Prozent auf 48.80 CHF), Curatis (-4.79 Prozent auf 18.90 CHF), Private Equity (-4.26 Prozent auf 58.40 CHF) und StarragTornos (-4.13 Prozent auf 34.80 CHF).
SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1’560’473 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 314.495 Mrd. Euro heraus.
SPI-Fundamentaldaten im Fokus
In diesem Jahr verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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