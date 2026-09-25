Xlife Sciences Aktie 46192960 / CH0461929603
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25.09.2026 17:58:15
Freundlicher Handel in Zürich: SPI letztendlich mit grünem Vorzeichen
Der SPI verzeichnete zum Handelsende Kursgewinne.
Zum Handelsschluss tendierte der SPI im SIX-Handel 0.33 Prozent fester bei 19’771.23 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2.447 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SPI 0.461 Prozent höher bei 19’797.36 Punkten, nach 19’706.45 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SPI lag heute bei 19’875.19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19’740.41 Punkten erreichte.
SPI-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0.614 Prozent. Der SPI stand vor einem Monat, am 25.08.2026, bei 20’421.31 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20’050.78 Punkten. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 25.09.2025, mit 16’483.08 Punkten bewertet.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 8.38 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten registriert.
SPI-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit DocMorris (+ 7.02 Prozent auf 11.44 CHF), lastminutecom (+ 6.45 Prozent auf 9.90 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 5.41 Prozent auf 29.25 CHF), Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis (+ 4.76 Prozent auf 52.80 CHF) und Graubuendner Kantonalbank (+ 4.72 Prozent auf 2’660.00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Xlife Sciences (-8.85 Prozent auf 10.30 CHF), ASMALLWORLD (-5.33 Prozent auf 0.71 CHF), Molecular Partners (-5.29 Prozent auf 3.22 CHF), ams-OSRAM (-2.99 Prozent auf 20.10 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-2.79 Prozent auf 10.46 CHF).
Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 6’392’409 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 316.157 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte
Unter den SPI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 11.77 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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