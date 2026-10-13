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Index-Bewegung 13.10.2026 12:26:39

Freundlicher Handel in Zürich: SPI in der Gewinnzone

Freundlicher Handel in Zürich: SPI in der Gewinnzone

Der SPI befindet sich am Mittag im Aufwärtstrend.

ams-OSRAM
20.98 CHF 4.96%
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Der SPI legt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 1.17 Prozent auf 19’881.39 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.444 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.636 Prozent stärker bei 19’777.23 Punkten in den Handel, nach 19’652.30 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 19’777.23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19’888.14 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 19’454.12 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wurde der SPI auf 20’064.96 Punkte taxiert. Der SPI lag vor einem Jahr, am 13.10.2025, bei 17’221.53 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 8.99 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20’636.94 Punkte. Bei 16’847.58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Givaudan (+ 8.08 Prozent auf 3’770.00 CHF), SHL Telemedicine (+ 5.00 Prozent auf 1.05 CHF), Sulzer (+ 4.94 Prozent auf 167.90 CHF), ams-OSRAM (+ 3.38 Prozent auf 20.52 CHF) und INTERROLL (+ 2.87 Prozent auf 1’364.00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Addex Therapeutics (-9.40 Prozent auf 0.02 CHF), Curatis (-7.89 Prozent auf 17.50 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-7.84 Prozent auf 4.94 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-6.46 Prozent auf 49.20 CHF) und Feintool International (-5.49 Prozent auf 11.20 CHF) unter Druck.

Diese SPI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die Novartis-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. 649’080 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 313.223 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0.02 -9.40% Addex Therapeutics Ltd.
ams-OSRAM AG 20.18 1.66% ams-OSRAM AG
Barry Callebaut AG (N) 1’046.00 0.67% Barry Callebaut AG (N)
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 5.04 -5.97% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Curatis AG 17.60 -7.37% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2.40 -0.83% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 11.20 -5.49% Feintool International AG (N) (FIH)
Givaudan AG 3’783.00 8.46% Givaudan AG
INTERROLL AG 1’388.00 4.68% INTERROLL AG
Novartis AG 121.10 0.95% Novartis AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 372.60 0.76% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1.05 5.00% SHL Telemedicine
Sulzer AG (N) 169.70 6.06% Sulzer AG (N)
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 52.60 0.00% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

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