Freundlicher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag mit Kursplus

Am Donnerstag notiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0.79 Prozent stärker bei 19’711.38 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.400 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0.288 Prozent stärker bei 19’613.45 Punkten, nach 19’557.13 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 19’591.46 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19’723.61 Punkten lag.

SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der SPI bereits um 0.938 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, betrug der SPI-Kurs 20’181.31 Punkte. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, wurde der SPI mit 19’511.76 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, betrug der SPI-Kurs 16’695.87 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 8.05 Prozent zu Buche. Bei 20’636.94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell LEM (+ 5.96 Prozent auf 551.00 CHF), Helvetia Baloise (+ 5.71 Prozent auf 226.00 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4.93 Prozent auf 0.16 CHF), SHL Telemedicine (+ 4.90 Prozent auf 1.07 CHF) und Comet (+ 4.71 Prozent auf 338.20 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Rieter (-14.94 Prozent auf 2.51 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-7.60 Prozent auf 46.20 CHF), ASMALLWORLD (-7.32 Prozent auf 0.57 CHF), Highlight Event and Entertainment (-6.04 Prozent auf 4.98 CHF) und Xlife Sciences (-5.95 Prozent auf 12.65 CHF).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 3’501’420 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 309.365 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Die Curatis-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch