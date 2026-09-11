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Kursverlauf 11.09.2026 15:58:15

Freundlicher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag mit Kursplus

Freundlicher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag mit Kursplus

Mit dem SPI geht es am Nachmittag aufwärts.

Ypsomed
351.15 CHF -7.50%
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Am Freitag notiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0.79 Prozent stärker bei 19’563.13 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.398 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0.243 Prozent stärker bei 19’457.46 Punkten, nach 19’410.30 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 19’445.02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19’572.43 Punkten lag.

SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der SPI bereits um 2.14 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, betrug der SPI-Kurs 20’511.96 Punkte. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wurde der SPI mit 19’077.88 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, betrug der SPI-Kurs 17’048.42 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 7.24 Prozent zu Buche. Bei 20’636.94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Gurit (+ 4.18 Prozent auf 59.80 CHF), lastminutecom (+ 4.04 Prozent auf 10.05 CHF), Perrot Duval SA (+ 3.64 Prozent auf 114.00 CHF), Kudelski (+ 3.16 Prozent auf 1.31 CHF) und Basilea Pharmaceutica (+ 3.10 Prozent auf 66.50 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Ypsomed (-6.40 Prozent auf 357.00 CHF), MindMaze Therapeutics (-4.89 Prozent auf 0.17 CHF), Adval Tech (-4.72 Prozent auf 40.40 CHF), SHL Telemedicine (-4.67 Prozent auf 1.02 CHF) und BACHEM (-3.59 Prozent auf 76.45 CHF).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’064’220 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 300.243 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Die Curatis-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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