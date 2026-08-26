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Kursverlauf 26.08.2026 15:58:11

Freundlicher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SMI am Mittwochnachmittag

Freundlicher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SMI am Mittwochnachmittag

SMI-Handel aktuell.

Logitech
79.84 CHF 2.13%
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Am Mittwoch steigt der SMI um 15:41 Uhr via SIX um 0.20 Prozent auf 14’554.15 Punkte. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.671 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0.158 Prozent fester bei 14’548.30 Punkten, nach 14’525.29 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 14’534.91 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14’605.96 Punkten lag.

SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 0.730 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, mit 14’327.20 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wies der SMI einen Wert von 13’525.68 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, wies der SMI einen Stand von 12’160.89 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9.86 Prozent nach oben. Bei 14’669.51 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern erreicht.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Holcim (+ 3.49 Prozent auf 73.64 CHF), Amrize (+ 3.23 Prozent auf 36.45 CHF), Givaudan (+ 1.93 Prozent auf 3’385.00 CHF), Richemont (+ 1.92 Prozent auf 190.65 CHF) und Logitech (+ 1.68 Prozent auf 79.86 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Roche (-1.58 Prozent auf 367.90 CHF), Lonza (-1.11 Prozent auf 587.20 CHF), Novartis (-0.89 Prozent auf 127.20 CHF), Swisscom (-0.39 Prozent auf 638.50 CHF) und Alcon (-0.03 Prozent auf 58.70 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 2’017’723 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 314.377 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.72 erwartet. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.30 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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