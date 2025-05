Freundlicher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SLI aktuell

Am Montag notiert der SLI um 15:41 Uhr via SIX 1.18 Prozent stärker bei 2’009.53 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.998 Prozent auf 2’005.90 Punkte an der Kurstafel, nach 1’986.08 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2’011.77 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2’001.55 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, erreichte der SLI einen Stand von 1’934.59 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 26.02.2025, einen Stand von 2’124.27 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, stand der SLI bei 1’958.15 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 4.58 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2’146.62 Punkten. Bei 1’721.32 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit ams-OSRAM (+ 3.48 Prozent auf 7.58 CHF), VAT (+ 2.89 Prozent auf 313.70 CHF), Logitech (+ 2.40 Prozent auf 70.80 CHF), Adecco SA (+ 2.31 Prozent auf 23.04 CHF) und Sika (+ 2.25 Prozent auf 223.00 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Nestlé (+ 0.25 Prozent auf 88.74 CHF), Swisscom (+ 0.35 Prozent auf 570.50 CHF), Sonova (+ 0.61 Prozent auf 265.10 CHF), UBS (+ 0.77 Prozent auf 26.29 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0.90 Prozent auf 190.60 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. 1’050’971 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 243.548 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Die Adecco SA-Aktie verzeichnet mit 10.50 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 5.56 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Adecco SA-Aktie an.

