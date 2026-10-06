Freundlicher Handel in Zürich: SMI verbucht letztendlich Zuschläge

Der SMI bewegte sich im SIX-Handel schlussendlich um 0.62 Prozent stärker bei 13’788.93 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.565 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0.572 Prozent stärker bei 13’781.93 Punkten, nach 13’703.53 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Dienstag bei 13’903.62 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13’738.91 Punkten erreichte.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, lag der SMI bei 14’395.94 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14’302.26 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wurde der SMI auf 12’551.36 Punkte taxiert.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4.09 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Amrize (+ 1.70 Prozent auf 31.18 CHF), Holcim (+ 1.39 Prozent auf 65.84 CHF), UBS (+ 1.35 Prozent auf 40.57 CHF), Swiss Re (+ 1.17 Prozent auf 143.05 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.08 Prozent auf 82.58 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Alcon (-0.75 Prozent auf 52.68 CHF), Sandoz (-0.34 Prozent auf 69.76 CHF), Galderma (-0.06 Prozent auf 161.35 CHF), Swiss Life (+ 0.07 Prozent auf 899.00 CHF) und Richemont (+ 0.11 Prozent auf 174.85 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3’261’520 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 296.952 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10.25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.44 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch