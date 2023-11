Freundlicher Handel in Zürich: SMI steigt schlussendlich

Am Freitag tendierte der SMI via SIX schlussendlich 0.26 Prozent höher bei 10’879.52 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1.203 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0.060 Prozent auf 10’845.06 Punkte an der Kurstafel, nach 10’851.62 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 10’840.90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10’879.52 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 1.46 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 24.10.2023, betrug der SMI-Kurs 10’376.81 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 10’976.83 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 24.11.2022, den Wert von 11’157.56 Punkten.

Der Index büsste seit Jahresbeginn 2023 bereits um 0.903 Prozent ein. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 11’616.37 Punkten. Bei 10’251.33 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Kühne + Nagel International (+ 1.28 Prozent auf 252.90 CHF), Swiss Life (+ 1.04 Prozent auf 563.60 CHF), Givaudan (+ 0.90 Prozent auf 3’254.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.71 Prozent auf 34.13 CHF) und Swiss Re (+ 0.64 Prozent auf 102.65 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Richemont (-1.28 Prozent auf 112.10 CHF), Logitech (-0.56 Prozent auf 74.52 CHF), Lonza (-0.34 Prozent auf 350.50 CHF), Alcon (-0.19 Prozent auf 64.66 CHF) und Swisscom (-0.08 Prozent auf 515.80 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 4’250’219 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 269.168 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9.77 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.44 Prozent bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch