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Index im Blick 04.08.2026 15:58:16

Freundlicher Handel in Zürich: SMI nachmittags in Grün

Freundlicher Handel in Zürich: SMI nachmittags in Grün

Am Dienstag wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Zurich Insurance
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Um 15:41 Uhr gewinnt der SMI im SIX-Handel 0.71 Prozent auf 14’473.86 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.665 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0.322 Prozent stärker bei 14’418.05 Punkten, nach 14’371.77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 14’363.61 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14’506.99 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der SMI mit 14’424.24 Punkten gehandelt. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 04.05.2026, den Wert von 13’003.33 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, wurde der SMI mit 11’818.63 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9.26 Prozent nach oben. Bei 14’656.05 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern markiert.

SMI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Partners Group (+ 3.60 Prozent auf 719.00 CHF), Holcim (+ 3.12 Prozent auf 74.04 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.50 Prozent auf 82.08 CHF), UBS (+ 2.23 Prozent auf 43.50 CHF) und Givaudan (+ 1.87 Prozent auf 3’324.00 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Kühne + Nagel International (-1.23 Prozent auf 200.10 CHF), Zurich Insurance (-1.07 Prozent auf 608.80 CHF), Swiss Re (-0.59 Prozent auf 134.90 CHF), Nestlé (-0.12 Prozent auf 80.67 CHF) und Swiss Life (+ 0.13 Prozent auf 954.20 CHF).

Welche SMI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 2’342’612 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 301.760 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.56 zu Buche schlagen. Mit 6.59 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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