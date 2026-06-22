Freundlicher Handel in Zürich: SMI nachmittags in Grün

Um 15:41 Uhr gewinnt der SMI im SIX-Handel 0.13 Prozent auf 13’791.43 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.611 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 0.128 Prozent schwächer bei 13’756.39 Punkten, nach 13’774.02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 13’706.29 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13’803.46 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 22.05.2026, wurde der SMI mit 13’503.21 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, den Wert von 12’320.99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wurde der SMI mit 11’871.32 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4.11 Prozent nach oben. Bei 14’063.53 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern markiert.

SMI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.88 Prozent auf 88.74 CHF), Swiss Life (+ 1.25 Prozent auf 888.80 CHF), Zurich Insurance (+ 0.90 Prozent auf 581.40 CHF), UBS (+ 0.80 Prozent auf 41.33 CHF) und Swiss Re (+ 0.65 Prozent auf 124.20 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Holcim (-2.26 Prozent auf 75.18 CHF), Geberit (-1.29 Prozent auf 519.80 CHF), Richemont (-1.28 Prozent auf 181.30 CHF), Amrize (-1.19 Prozent auf 43.09 CHF) und Swisscom (-1.03 Prozent auf 625.50 CHF).

Welche SMI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1’543’568 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 274.831 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9.46 zu Buche schlagen. Mit 6.91 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch