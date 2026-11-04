Freundlicher Handel in Zürich: SMI nachmittags auf grünem Terrain

Um 15:40 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 1.56 Prozent stärker bei 14’973.08 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.715 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.101 Prozent auf 14’757.92 Punkte an der Kurstafel, nach 14’743.09 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 14’993.03 Punkte, das Tagestief hingegen 14’710.71 Zähler.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 1.73 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, betrug der SMI-Kurs 13’660.92 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14’463.23 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, wurde der SMI auf 12’306.89 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 13.03 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14’993.03 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 5.29 Prozent auf 80.40 CHF), Alcon (+ 3.98 Prozent auf 62.22 CHF), Richemont (+ 3.94 Prozent auf 172.60 CHF), UBS (+ 3.85 Prozent auf 40.99 CHF) und Holcim (+ 3.60 Prozent auf 73.74 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1.46 Prozent auf 71.44 CHF), Sandoz (-0.24 Prozent auf 82.58 CHF), Roche (+ 0.72 Prozent auf 393.80 CHF), Swiss Re (+ 1.01 Prozent auf 155.00 CHF) und Nestlé (+ 1.10 Prozent auf 85.34 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 3’328’125 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 344.510 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.02 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch