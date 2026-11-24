Um 15:41 Uhr legt der SMI im SIX-Handel um 0.23 Prozent auf 14’769.39 Punkte zu. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.685 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0.205 Prozent fester bei 14’765.89 Punkten, nach 14’735.64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 14’783.77 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14’686.87 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Stand von 14’462.36 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, lag der SMI-Kurs bei 14’447.19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, lag der SMI bei 12’654.12 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 11.49 Prozent. Bei 15’272.42 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Partners Group (+ 1.95 Prozent auf 638.00 CHF), Amrize (+ 1.27 Prozent auf 34.39 CHF), Nestlé (+ 1.13 Prozent auf 85.84 CHF), Swiss Re (+ 0.99 Prozent auf 152.30 CHF) und Alcon (+ 0.73 Prozent auf 63.74 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-2.40 Prozent auf 66.68 CHF), Sandoz (-1.78 Prozent auf 81.52 CHF), Galderma (-0.91 Prozent auf 186.00 CHF), Holcim (-0.27 Prozent auf 74.22 CHF) und Richemont (-0.14 Prozent auf 174.15 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’953’079 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 343.676 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Unter den SMI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7.41 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch