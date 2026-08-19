Freundlicher Handel in Zürich: SMI beginnt Sitzung im Plus

Am Mittwoch geht es im SMI um 09:11 Uhr via SIX um 0.19 Prozent auf 14’347.76 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.648 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.124 Prozent schwächer bei 14’303.20 Punkten in den Handel, nach 14’320.90 Punkten am Vortag.

Bei 14’304.11 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 14’349.50 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der SMI bereits um 0.039 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Wert von 14’343.70 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 19.05.2026, einen Stand von 13’364.80 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, stand der SMI noch bei 12’212.19 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8.31 Prozent aufwärts. Bei 14’669.51 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12’053.51 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Geberit (+ 7.82 Prozent auf 568.20 CHF), Roche (+ 0.61 Prozent auf 363.10 CHF), Novartis (+ 0.25 Prozent auf 125.88 CHF), Amrize (+ 0.25 Prozent auf 36.22 CHF) und Zurich Insurance (+ 0.17 Prozent auf 594.60 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Alcon (-1.56 Prozent auf 59.40 CHF), Swiss Re (-0.50 Prozent auf 140.70 CHF), Logitech (-0.42 Prozent auf 79.98 CHF), Givaudan (-0.35 Prozent auf 3’151.00 CHF) und Lonza (-0.32 Prozent auf 564.00 CHF).

Welche SMI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 95’911 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 301.532 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch