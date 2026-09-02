Freundlicher Handel in Zürich: SMI-Anleger greifen am Mittwochnachmittag zu

Am Mittwoch notiert der SMI um 15:40 Uhr via SIX 0.20 Prozent stärker bei 14’363.14 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1.644 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0.017 Prozent fester bei 14’337.24 Punkten, nach 14’334.79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14’382.04 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14’253.00 Zählern.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0.115 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der SMI-Kurs bei 14’346.14 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13’305.72 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 12’088.36 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 8.42 Prozent aufwärts. Bei 14’669.51 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Lonza (+ 1.87 Prozent auf 588.60 CHF), Roche (+ 1.64 Prozent auf 353.20 CHF), Alcon (+ 1.23 Prozent auf 59.02 CHF), Novartis (+ 1.18 Prozent auf 132.50 CHF) und Richemont (+ 0.53 Prozent auf 189.75 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Amrize (-2.70 Prozent auf 34.18 CHF), Partners Group (-1.74 Prozent auf 667.80 CHF), Holcim (-1.67 Prozent auf 70.76 CHF), Givaudan (-0.98 Prozent auf 3’223.00 CHF) und Sika (-0.92 Prozent auf 187.80 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Das grösste Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 2’234’584 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 298.357 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Unter den SMI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.72 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch