Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels in Grün

Der SLI tendierte im SIX-Handel schlussendlich um 0.24 Prozent höher bei 2’327.30 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.159 Prozent höher bei 2’325.43 Punkten in den Handel, nach 2’321.73 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 2’336.18 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2’325.37 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der SLI bereits um 0.584 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’288.38 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, bei 2’106.27 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wies der SLI 1’992.55 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.20 Prozent nach oben. Bei 2’352.31 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Kühne + Nagel International (+ 3.09 Prozent auf 209.90 CHF), Logitech (+ 2.63 Prozent auf 84.30 CHF), Nestlé (+ 2.54 Prozent auf 81.07 CHF), Lindt (+ 1.55 Prozent auf 9’485.00 CHF) und Sandoz (+ 1.49 Prozent auf 73.72 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Amrize (-1.31 Prozent auf 37.65 CHF), Sika (-1.01 Prozent auf 191.15 CHF), Partners Group (-0.93 Prozent auf 724.00 CHF), Roche (-0.88 Prozent auf 362.30 CHF) und Straumann (-0.68 Prozent auf 102.05 CHF).

Welche SLI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’871’205 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 313.070 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.22 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch