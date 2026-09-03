Freundlicher Handel in Zürich: SLI klettert

Am Donnerstag steigt der SLI um 15:41 Uhr via SIX um 0.21 Prozent auf 2’302.95 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0.003 Prozent tiefer bei 2’298.06 Punkten, nach 2’298.13 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2’309.96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2’292.17 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0.169 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 03.08.2026, wurde der SLI mit 2’297.51 Punkten gehandelt. Der SLI lag vor drei Monaten, am 03.06.2026, bei 2’116.35 Punkten. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, bei 1’999.15 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7.07 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Logitech (+ 3.16 Prozent auf 81.62 CHF), Partners Group (+ 2.82 Prozent auf 691.80 CHF), Givaudan (+ 2.43 Prozent auf 3’283.00 CHF), Roche (+ 1.89 Prozent auf 355.80 CHF) und Holcim (+ 1.86 Prozent auf 72.30 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Richemont (-3.40 Prozent auf 183.10 CHF), Lindt (-2.84 Prozent auf 8’395.00 CHF), Galderma (-1.72 Prozent auf 163.15 CHF), VAT (-1.51 Prozent auf 598.20 CHF) und Alcon (-1.42 Prozent auf 58.52 CHF).

Welche SLI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’665’212 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 294.312 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.81 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch