Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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30.09.2026 09:28:56
Freundlicher Handel in Zürich: SLI bewegt sich zum Handelsstart im Plus
Beim SLI lassen sich am Mittwochmorgen erneut Gewinne beobachten.
Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0.70 Prozent höher bei 2’263.50 Punkten. In den Handel ging der SLI 0.491 Prozent stärker bei 2’258.85 Punkten, nach 2’247.81 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag am Mittwoch bei 2’258.85 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2’264.13 Punkten erreichte.
SLI-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht gewann der SLI bereits um 0.273 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Wert von 2’312.04 Punkten. Der SLI notierte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 2’274.15 Punkten. Der SLI lag am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 1’978.93 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.23 Prozent nach oben. Bei 2’352.31 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Holcim (+ 2.37 Prozent auf 69.88 CHF), Straumann (+ 2.13 Prozent auf 94.12 CHF), Amrize (+ 1.34 Prozent auf 31.65 CHF), Geberit (+ 1.31 Prozent auf 558.00 CHF) und Galderma (+ 1.24 Prozent auf 167.90 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Lindt (-1.22 Prozent auf 7’710.00 CHF), Kühne + Nagel International (-0.66 Prozent auf 224.20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.45 Prozent auf 80.42 CHF), Swisscom (+ 0.16 Prozent auf 638.50 CHF) und Nestlé (+ 0.29 Prozent auf 76.48 CHF).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SLI auf
Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. 134’553 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 298.935 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick
In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.63 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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