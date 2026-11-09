SLI 3025288 / CH0030252883
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09.11.2026 15:58:15
Freundlicher Handel in Zürich: SLI am Montagnachmittag stärker
Der SLI performt heute positiv.
Am Montag steht der SLI um 15:40 Uhr via SIX 0.41 Prozent im Plus bei 2’388.86 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2’377.74 Zählern und damit 0.062 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2’379.22 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’376.14 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’395.21 Zählern.
SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 2’219.11 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 2’336.65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 2’005.87 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 11.06 Prozent zu Buche. Bei 2’433.53 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Julius Bär (+ 3.18 Prozent auf 70.06 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.60 Prozent auf 68.72 CHF), Sika (+ 2.48 Prozent auf 189.85 CHF), Roche (+ 2.18 Prozent auf 398.80 CHF) und VAT (+ 1.59 Prozent auf 524.80 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Swiss Re (-1.61 Prozent auf 149.50 CHF), Sonova (-1.53 Prozent auf 283.60 CHF), Kühne + Nagel International (-1.40 Prozent auf 232.20 CHF), Swisscom (-1.18 Prozent auf 711.50 CHF) und Galderma (-1.12 Prozent auf 189.60 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SLI
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’335’093 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 339.785 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien
In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 6.98 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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