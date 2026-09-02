Freundlicher Handel in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Handelsstart steigen

Um 09:09 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0.12 Prozent auf 20’174.67 Punkte an der SPI-Kurstafel. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.469 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.019 Prozent stärker bei 20’153.53 Punkten in den Handel, nach 20’149.63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20’153.53 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20’174.67 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 0.314 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, stand der SPI bei 20’161.16 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, wies der SPI einen Wert von 18’853.23 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, lag der SPI noch bei 16’737.89 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 10.59 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Comet (+ 5.21 Prozent auf 343.20 CHF), INFICON (+ 3.81 Prozent auf 169.00 CHF), Curatis (+ 2.96 Prozent auf 20.90 CHF), VAT (+ 2.95 Prozent auf 601.00 CHF) und Molecular Partners (+ 2.34 Prozent auf 3.50 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Gurit (-5.02 Prozent auf 49.20 CHF), SHL Telemedicine (-4.67 Prozent auf 1.02 CHF), MindMaze Therapeutics (-3.95 Prozent auf 0.17 CHF), Addex Therapeutics (-3.85 Prozent auf 0.03 CHF) und Kudelski (-3.76 Prozent auf 1.28 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 289’620 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 304.784 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Die EvoNext-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11.77 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch