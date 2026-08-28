Freundlicher Handel in Zürich: Börsianer lassen SLI zum Start steigen

Am Freitag geht es im SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0.32 Prozent auf 2’316.31 Punkte nach oben. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.393 Prozent auf 2’317.94 Punkte an der Kurstafel, nach 2’308.86 Punkten am Vortag.

Bei 2’320.01 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2’316.26 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der SLI bereits um 0.209 Prozent zu. Vor einem Monat, am 28.07.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’316.39 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, lag der SLI noch bei 2’147.18 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2’014.23 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.69 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Kühne + Nagel International (+ 1.20 Prozent auf 219.60 CHF), Julius Bär (+ 1.01 Prozent auf 76.26 CHF), Helvetia Baloise (+ 0.94 Prozent auf 215.20 CHF), Swiss Re (+ 0.89 Prozent auf 141.20 CHF) und Richemont (+ 0.79 Prozent auf 192.55 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Alcon (-0.58 Prozent auf 58.12 CHF), Givaudan (-0.43 Prozent auf 3’260.00 CHF), Logitech (-0.38 Prozent auf 78.90 CHF), Galderma (-0.23 Prozent auf 170.60 CHF) und VAT (-0.13 Prozent auf 605.40 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 267’664 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 312.561 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Unter den SLI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.08 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch