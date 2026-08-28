Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’400 0.1%  SPI 20’271 0.0%  Dow 53’560 0.0%  DAX 26’570 0.8%  Euro 0.9377 0.0%  EStoxx50 6’486 1.0%  Gold 4’459 -3.1%  Bitcoin 62’612 -3.0%  Dollar 0.8091 0.6%  Öl 89.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Stadler Rail217818
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Q2-Depot von Fisher Asset Management: Zukäufe bei NVIDIA, Caterpillar sticht heraus
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Zwischen Sondervermögen und Emittentenrisiko: ETFs und ETNs im Check
Zins-Dilemma der Fed: Warum der KI-Boom die Inflation nicht stoppt - und was das für Anleger bedeutet
Suche...
ETF Sparplan

Roche Aktie 149905998 / CH1499059983

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance 28.08.2026 09:28:12

Freundlicher Handel in Zürich: Börsianer lassen SLI zum Start steigen

Freundlicher Handel in Zürich: Börsianer lassen SLI zum Start steigen

Das macht der SLI am Freitagmorgen.

Alcon
57.93 CHF -0.91%
Kaufen Verkaufen

Am Freitag geht es im SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0.32 Prozent auf 2’316.31 Punkte nach oben. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.393 Prozent auf 2’317.94 Punkte an der Kurstafel, nach 2’308.86 Punkten am Vortag.

Bei 2’320.01 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2’316.26 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der SLI bereits um 0.209 Prozent zu. Vor einem Monat, am 28.07.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’316.39 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, lag der SLI noch bei 2’147.18 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2’014.23 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.69 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Kühne + Nagel International (+ 1.20 Prozent auf 219.60 CHF), Julius Bär (+ 1.01 Prozent auf 76.26 CHF), Helvetia Baloise (+ 0.94 Prozent auf 215.20 CHF), Swiss Re (+ 0.89 Prozent auf 141.20 CHF) und Richemont (+ 0.79 Prozent auf 192.55 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Alcon (-0.58 Prozent auf 58.12 CHF), Givaudan (-0.43 Prozent auf 3’260.00 CHF), Logitech (-0.38 Prozent auf 78.90 CHF), Galderma (-0.23 Prozent auf 170.60 CHF) und VAT (-0.13 Prozent auf 605.40 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 267’664 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 312.561 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Unter den SLI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.08 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Historische Kursdaten

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Alcon AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten