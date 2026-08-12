Freundlicher Handel in Wien: Das macht der ATX Prime am Mittag

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0.03 Prozent stärker bei 3’289.37 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.008 Prozent auf 3’288.52 Punkte an der Kurstafel, nach 3’288.26 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3’300.26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 3’281.31 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der ATX Prime bereits um 0.349 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3’189.18 Punkten berechnet. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 12.05.2026, einen Stand von 2’891.29 Punkten auf. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, bei 2’359.21 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 23.75 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3’337.77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 4.20 Prozent auf 158.60 EUR), ZUMTOBEL (+ 3.09 Prozent auf 4.00 EUR), FACC (+ 1.82 Prozent auf 16.80 EUR), DO (+ 1.74 Prozent auf 204.50 EUR) und Wienerberger (+ 1.23 Prozent auf 21.48 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Frequentis (-2.91 Prozent auf 76.70 EUR), Kapsch TrafficCom (-2.71 Prozent auf 4.67 EUR), AMAG (-1.77 Prozent auf 27.70 EUR), Wolford (-1.67 Prozent auf 2.36 EUR) und voestalpine (-0.97 Prozent auf 46.88 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 169’607 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 47.003 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.39 zu Buche schlagen. Mit 7.00 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch