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17.08.2026 09:28:53
Freundlicher Handel in Wien: ATX zum Start mit positivem Vorzeichen
Der ATX bleibt auch derzeit in der Gewinnzone.
Um 09:11 Uhr steigt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0.05 Prozent auf 6’736.37 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 187.776 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0.002 Prozent höher bei 6’733.31 Punkten, nach 6’733.16 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Montag sein Tagestief bei 6’731.34 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’755.49 Punkten lag.
So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 17.07.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6’364.91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Stand von 5’859.94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, einen Stand von 4’846.17 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 25.87 Prozent. Bei 6’780.42 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Zählern erreicht.
ATX-Top-Flop-Liste
Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 2.54 Prozent auf 177.60 EUR), STRABAG SE (+ 1.18 Prozent auf 85.40 EUR), Verbund (+ 1.06 Prozent auf 57.00 EUR), PORR (+ 0.90 Prozent auf 39.30 EUR) und Palfinger (+ 0.82 Prozent auf 30.80 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Wienerberger (-2.03 Prozent auf 20.32 EUR), DO (-0.96 Prozent auf 206.00 EUR), Raiffeisen (-0.56 Prozent auf 62.55 EUR), OMV (-0.46 Prozent auf 65.45 EUR) und Lenzing (-0.43 Prozent auf 22.90 EUR).
ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 27’505 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 47.624 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien
Die OMV-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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