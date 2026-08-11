Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011
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11.08.2026 09:28:20
Freundlicher Handel in Wien: ATX zum Handelsstart stärker
Das macht der ATX am Dienstagmorgen.
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0.01 Prozent fester bei 6’653.88 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 186.025 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0.001 Prozent stärker bei 6’653.23 Punkten, nach 6’653.15 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6’669.36 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 6’645.56 Einheiten.
ATX-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 6’484.89 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 11.05.2026, einen Stand von 5’936.48 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 11.08.2025, einen Stand von 4’721.03 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 24.33 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 6’780.42 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’007.83 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell DO (+ 0.99 Prozent auf 203.50 EUR), voestalpine (+ 0.79 Prozent auf 46.08 EUR), OMV (+ 0.70 Prozent auf 64.80 EUR), PORR (+ 0.52 Prozent auf 38.55 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0.52 Prozent auf 29.10 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Wienerberger (-0.94 Prozent auf 21.10 EUR), Erste Group Bank (-0.41 Prozent auf 120.50 EUR), BAWAG (-0.39 Prozent auf 179.70 EUR), Andritz (-0.25 Prozent auf 80.70 EUR) und Raiffeisen (-0.16 Prozent auf 61.85 EUR) unter Druck.
Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 26’714 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 46.614 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus
Unter den ATX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.11 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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