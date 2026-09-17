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ATX-Marktbericht 17.09.2026 15:58:17

Freundlicher Handel in Wien: ATX verbucht Gewinne

Freundlicher Handel in Wien: ATX verbucht Gewinne

Der ATX gewinnt am Donnerstag an Wert.

Raiffeisen
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Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0.41 Prozent stärker bei 6’838.33 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 190.475 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0.007 Prozent stärker bei 6’810.91 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6’810.44 Punkten am Vortag.

Bei 6’761.91 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 6’846.76 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 0.737 Prozent zurück. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 17.08.2026, den Wert von 6’701.69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, notierte der ATX bei 6’568.68 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 17.09.2025, den Stand von 4’578.32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 27.78 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6’914.35 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’007.83 Punkten.

Tops und Flops im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 5.18 Prozent auf 166.40 EUR), Erste Group Bank (+ 2.37 Prozent auf 121.00 EUR), Andritz (+ 1.68 Prozent auf 84.90 EUR), UNIQA Insurance (+ 1.30 Prozent auf 18.72 EUR) und voestalpine (+ 1.05 Prozent auf 46.40 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Raiffeisen (-6.94 Prozent auf 60.35 EUR), DO (-0.73 Prozent auf 189.80 EUR), PORR (-0.27 Prozent auf 36.90 EUR), STRABAG SE (-0.18 Prozent auf 108.20 EUR) und Vienna Insurance (-0.14 Prozent auf 71.40 EUR).

Welche ATX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 648’718 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 46.031 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Mit 6.46 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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