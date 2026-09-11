Freundlicher Handel in Wien: ATX verbucht Gewinne

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0.42 Prozent stärker bei 6’898.69 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 193.590 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0.021 Prozent stärker bei 6’871.24 Punkten in den Freitagshandel, nach 6’869.81 Punkten am Vortag.

Bei 6’868.15 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 6’914.35 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der ATX bereits um 0.567 Prozent zu. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 11.08.2026, den Wert von 6’672.96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, notierte der ATX bei 6’072.67 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 11.09.2025, den Stand von 4’645.10 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 28.91 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6’914.35 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’007.83 Punkten.

Tops und Flops im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell STRABAG SE (+ 3.89 Prozent auf 106.80 EUR), PORR (+ 2.49 Prozent auf 37.10 EUR), Wienerberger (+ 1.83 Prozent auf 18.33 EUR), OMV (+ 1.20 Prozent auf 71.65 EUR) und BAWAG (+ 0.96 Prozent auf 179.70 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Lenzing (-3.08 Prozent auf 22.00 EUR), Vienna Insurance (-1.91 Prozent auf 71.80 EUR), DO (-1.11 Prozent auf 196.80 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0.82 Prozent auf 30.30 EUR) und Verbund (-0.82 Prozent auf 60.80 EUR).

Welche ATX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 233’299 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 47.391 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Mit 6.52 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch