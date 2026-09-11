Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’780 0.3%  SPI 19’458 0.2%  Dow 52’578 1.0%  DAX 25’545 0.7%  Euro 0.9467 0.3%  EStoxx50 6’319 0.8%  Gold 4’370 1.2%  Bitcoin 64’204 2.9%  Dollar 0.8159 0.3%  Öl 104.7 -2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Roche149905998Partners Group2460882Luzerner Kantonalbank125293061
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag
KI-ETFs im Aufschwung: Lohnt sich das Risiko für Anleger?
Oracle-Aktie wenig bewegt: Umsatz- und Gewinnplus - Umsatzerwartungen übertroffen
Suze Orman zur SpaceX-Aktie: Diese Timing-Falle kostete Investoren Rendite
Adobe-Aktie kaum verändert: Vorsichtiger Umsatzausblick
Suche...

DO Aktie 923526 / AT0000818802

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

ATX-Marktbericht 11.09.2026 15:58:15

Freundlicher Handel in Wien: ATX verbucht Gewinne

Freundlicher Handel in Wien: ATX verbucht Gewinne

Der ATX gewinnt am Freitag an Wert.

BAWAG
179.00 EUR 0.73%
Kaufen Verkaufen

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0.42 Prozent stärker bei 6’898.69 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 193.590 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0.021 Prozent stärker bei 6’871.24 Punkten in den Freitagshandel, nach 6’869.81 Punkten am Vortag.

Bei 6’868.15 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 6’914.35 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der ATX bereits um 0.567 Prozent zu. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 11.08.2026, den Wert von 6’672.96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, notierte der ATX bei 6’072.67 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 11.09.2025, den Stand von 4’645.10 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 28.91 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6’914.35 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’007.83 Punkten.

Tops und Flops im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell STRABAG SE (+ 3.89 Prozent auf 106.80 EUR), PORR (+ 2.49 Prozent auf 37.10 EUR), Wienerberger (+ 1.83 Prozent auf 18.33 EUR), OMV (+ 1.20 Prozent auf 71.65 EUR) und BAWAG (+ 0.96 Prozent auf 179.70 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Lenzing (-3.08 Prozent auf 22.00 EUR), Vienna Insurance (-1.91 Prozent auf 71.80 EUR), DO (-1.11 Prozent auf 196.80 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0.82 Prozent auf 30.30 EUR) und Verbund (-0.82 Prozent auf 60.80 EUR).

Welche ATX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 233’299 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 47.391 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Mit 6.52 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum ATX-Chart
Alle Marktberichte im Überblick
Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu DO & CO

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu DO & CO

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:42 SMI-Talfahrt hält an
09:29 Marktüberblick: Deutsche Börse gesucht
08:18 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Trendlinie im Fokus
10.09.26 Logo WHS EZB erhöht die Zinsen: DAX bricht 25.500 – Nasdaq vor 29.000!
10.09.26 Oktoberfest: Hopfen, Hendl und die Frage nach dem nächsten Schluck Wachstum
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’710.89 13.67 SJUBNU
Short 15’232.39 8.98 SOOB1U
SMI-Kurs: 13’779.54 11.09.2026 17:18:39
Long 13’283.23 19.63 SOB7MU
Long 12’985.33 13.81 SDFBZU
Long 12’436.66 8.92 S9AB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Droht der Crash? Warum die Börsenhistorie dagegen spricht
UBS-Aktie gefragt: Rückkaufvolumen für neun Anleiheserien erhöht - Aktionäre und Kunden werden laut CEO von CS-Integration profitieren
Novartis-Aktie stark: Grossaktionär fordert nach Rückschlägen Veränderungen im Verwaltungsrat
Morning Briefing - International
Nach EZB-Entscheid: Dow schlussendlich leichter -- SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
UBS-Aktie schwächer: Fonds-Vertriebsgesellschaft in China wird geschlossen
Overweight-Note für Siemens Healthineers-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Kaufsignale für Wachstumsaktien wie NVIDIA, Micron & SpaceX mehren sich - kommt jetzt die grosse Wende?
Porsche-Aktie tiefer: Bugatti-Rimac-Deal bringt Milliardensumme ein

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/37: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/37. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
ATX 6’884.65 0.22%