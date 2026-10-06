Freundlicher Handel in Wien: ATX steigt zum Start

Am Dienstag verbucht der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse ein Plus in Höhe von 0.15 Prozent auf 6’755.87 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 189.566 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.001 Prozent auf 6’745.96 Punkte an der Kurstafel, nach 6’746.05 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6’744.24 Punkte, das Tageshoch hingegen 6’784.15 Zähler.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 6’858.28 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 6’565.51 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wurde der ATX mit 4’730.14 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 26.24 Prozent. 7’043.27 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 5’007.83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit CA Immobilien (+ 0.93 Prozent auf 21.65 EUR), Erste Group Bank (+ 0.70 Prozent auf 115.70 EUR), BAWAG (+ 0.51 Prozent auf 175.90 EUR), OMV (+ 0.49 Prozent auf 71.40 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0.44 Prozent auf 68.20 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Wienerberger (-4.13 Prozent auf 16.00 EUR), PORR (-0.48 Prozent auf 30.90 EUR), AT S (AT&S) (-0.44 Prozent auf 226.00 EUR), STRABAG SE (-0.39 Prozent auf 102.80 EUR) und voestalpine (-0.36 Prozent auf 43.76 EUR).

Welche Aktien im ATX den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 253’241 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 44.128 Mrd. Euro im ATX den grössten Anteil aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.34 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.56 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch