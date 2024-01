Freundlicher Handel in Wien: ATX steigt zum Handelsstart

Am Montag notiert der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0.65 Prozent höher bei 3’366.11 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 111.083 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.020 Prozent auf 3’345.04 Punkte an der Kurstafel, nach 3’344.38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3’344.90 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’370.84 Zählern.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Der ATX stand noch vor einem Monat, am 22.12.2023, bei 3’407.66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wurde der ATX mit 3’034.48 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, den Wert von 3’297.54 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 fiel der Index bereits um 1.35 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 3’448.16 Punkten. Bei 3’305.62 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Lenzing (+ 2.17 Prozent auf 30.55 EUR), Raiffeisen (+ 1.54 Prozent auf 19.81 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1.21 Prozent auf 117.00 EUR), BAWAG (+ 1.03 Prozent auf 47.14 EUR) und Wienerberger (+ 0.91 Prozent auf 28.72 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Telekom Austria (-0.50 Prozent auf 8.00 EUR), Verbund (-0.33 Prozent auf 75.70 EUR), IMMOFINANZ (+ 0.00 Prozent auf 21.40 EUR), Österreichische Post (+ 0.16 Prozent auf 31.25 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0.28 Prozent auf 21.40 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 41’780 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 26.386 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.76 erwartet. Mit 10.21 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BAWAG-Aktie an.

