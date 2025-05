Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0.47 Prozent höher bei 2’234.80 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.004 Prozent auf 2’224.25 Punkte an der Kurstafel, nach 2’224.33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 2’242.91 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2’220.68 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, den Wert von 2’044.72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.02.2025, lag der ATX Prime bei 2’104.90 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 27.05.2024, bei 1’862.04 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 22.39 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2’243.69 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’745.07 Zählern.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 2.80 Prozent auf 16.88 EUR), UNIQA Insurance (+ 2.67 Prozent auf 12.32 EUR), Wienerberger (+ 2.23 Prozent auf 33.00 EUR), Telekom Austria (+ 1.61 Prozent auf 10.08 EUR) und Vienna Insurance (+ 1.58 Prozent auf 44.95 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Addiko Bank (-3.02 Prozent auf 19.30 EUR), Raiffeisen (-1.26 Prozent auf 26.58 EUR), FACC (-1.18 Prozent auf 6.70 EUR), Andritz (-1.06 Prozent auf 60.65 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1.04 Prozent auf 7.60 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 480’879 Aktien gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 26.994 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1.27 zu Buche schlagen. OMV-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.99 Prozent gelockt.

