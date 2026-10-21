Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime zum Ende des Mittwochshandels auf grünem Terrain

Im ATX Prime ging es im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 1.70 Prozent aufwärts auf 3’221.90 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0.063 Prozent stärker bei 3’170.06 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3’168.06 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3’225.56 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3’167.99 Einheiten.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 0.075 Prozent. Vor einem Monat, am 21.09.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3’380.05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3’202.97 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 21.10.2025, den Wert von 2’311.61 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 21.21 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3’448.52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 7.21 Prozent auf 172.40 EUR), AMAG (+ 4.25 Prozent auf 31.90 EUR), PORR (+ 4.06 Prozent auf 32.05 EUR), Raiffeisen (+ 3.51 Prozent auf 59.00 EUR) und Rosenbauer (+ 2.97 Prozent auf 62.40 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Kapsch TrafficCom (-2.30 Prozent auf 3.83 EUR), Warimpex (-2.11 Prozent auf 0.47 EUR), UBM Development (-0.66 Prozent auf 15.00 EUR), FACC (-0.57 Prozent auf 13.96 EUR) und Wienerberger (-0.56 Prozent auf 16.10 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 499’213 Aktien gehandelt. Mit 42.846 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch