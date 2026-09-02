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ATX Prime-Kursverlauf 02.09.2026 09:28:14

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime verbucht zum Start Gewinne

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime verbucht zum Start Gewinne

Der ATX Prime setzt seinen Aufwärtstrend auch aktuell fort und verbucht erneut Gewinne.

Erste Group Bank
115.63 CHF 0.37%
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Der ATX Prime klettert im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0.38 Prozent auf 3’333.98 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.002 Prozent auf 3’321.44 Punkte an der Kurstafel, nach 3’321.50 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3’321.10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3’335.78 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 0.050 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 3’181.80 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, bei 3’034.56 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 2’290.50 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 25.42 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3’363.45 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 3.39 Prozent auf 152.60 EUR), Flughafen Wien (+ 1.50 Prozent auf 54.00 EUR), PORR (+ 1.26 Prozent auf 36.30 EUR), STRABAG SE (+ 1.07 Prozent auf 94.50 EUR) und Erste Group Bank (+ 0.81 Prozent auf 123.80 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Wolford (-9.02 Prozent auf 2.22 EUR), voestalpine (-1.55 Prozent auf 44.44 EUR), Rosenbauer (-1.22 Prozent auf 64.60 EUR), Wienerberger (-1.04 Prozent auf 19.05 EUR) und Andritz (-0.60 Prozent auf 83.30 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 30’225 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 47.119 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Im ATX Prime verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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