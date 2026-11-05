Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Handelsstart fester

Der ATX Prime verbucht im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0.23 Prozent auf 3’205.51 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0.000 Prozent höher bei 3’198.11 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3’198.11 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3’209.84 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3’182.56 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 1.69 Prozent aufwärts. Der ATX Prime lag noch vor einem Monat, am 05.10.2026, bei 3’308.71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3’301.09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, notierte der ATX Prime bei 2’378.15 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 20.59 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2’489.01 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Wienerberger (+ 4.42 Prozent auf 18.18 EUR), Palfinger (+ 2.74 Prozent auf 28.10 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2.70 Prozent auf 3.80 EUR), DO (+ 2.34 Prozent auf 219.00 EUR) und Semperit (+ 2.21 Prozent auf 18.50 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Wolford (-16.67 Prozent auf 1.80 EUR), AT S (AT&S) (-10.26 Prozent auf 117.20 EUR), OMV (-2.14 Prozent auf 70.85 EUR), Warimpex (-2.13 Prozent auf 0.46 EUR) und AMAG (-1.24 Prozent auf 31.90 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 80’905 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 41.642 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 6.73 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch