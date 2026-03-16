Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime nachmittags mit Kursplus

Am Montag steht der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0.70 Prozent im Plus bei 2’636.38 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.004 Prozent auf 2’618.26 Punkte an der Kurstafel, nach 2’618.16 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2’641.09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2’603.37 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 16.02.2026, bei 2’823.40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.12.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2’569.99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, den Wert von 2’160.65 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0.819 Prozent zurück. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 2’907.38 Punkten. Bei 2’588.71 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 5.75 Prozent auf 53.30 EUR), BAWAG (+ 2.28 Prozent auf 121.20 EUR), Verbund (+ 2.00) Prozent auf 66.30 EUR), Palfinger (+ 1.90 Prozent auf 34.95 EUR) und OMV (+ 1.70 Prozent auf 59.80 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Rosenbauer (-2.44 Prozent auf 48.00 EUR), Addiko Bank (-1.95 Prozent auf 25.10 EUR), Semperit (-1.85 Prozent auf 11.70 EUR), UNIQA Insurance (-1.47 Prozent auf 14.78 EUR) und Wienerberger (-1.45 Prozent auf 23.04 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 243’163 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 35.515 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 5.47 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.14 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch