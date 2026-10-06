Rosenbauer Aktie 279389 / AT0000922554
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06.10.2026 15:58:13
Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime nachmittags freundlich
ATX Prime-Handel am zweiten Tag der Woche.
Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0.72 Prozent fester bei 3’332.45 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.001 Prozent auf 3’308.67 Punkte an der Kurstafel, nach 3’308.71 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag am Dienstag bei 3’349.72 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’307.87 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3’369.49 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 06.07.2026, einen Wert von 3’226.80 Punkten auf. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 2’364.31 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 25.37 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Warimpex (+ 4.78 Prozent auf 0.48 EUR), Andritz (+ 2.90 Prozent auf 85.20 EUR), AT S (AT&S) (+ 2.64 Prozent auf 233.00 EUR), CA Immobilien (+ 2.33 Prozent auf 21.95 EUR) und Rosenbauer (+ 2.26 Prozent auf 63.40 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Wolford (-6.25 Prozent auf 2.10 EUR), Wienerberger (-4.19 Prozent auf 15.99 EUR), Lenzing (-3.38 Prozent auf 13.14 EUR), Telekom Austria (-1.67 Prozent auf 8.85 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1.23 Prozent auf 4.00 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 784’072 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 44.633 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
In diesem Jahr hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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