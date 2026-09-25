Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus

Der ATX Prime erhöht sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 1.04 Prozent auf 3’407.86 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0.001 Prozent stärker bei 3’372.71 Punkten, nach 3’372.68 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3’410.60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’372.71 Punkten erreichte.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 2.37 Prozent. Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 25.08.2026, bei 3’282.20 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3’193.12 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2’310.18 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 28.20 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3’434.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 2.82 Prozent auf 200.50 EUR), Lenzing (+ 2.41 Prozent auf 21.25 EUR), voestalpine (+ 2.29 Prozent auf 46.52 EUR), Erste Group Bank (+ 2.24 Prozent auf 123.10 EUR) und ZUMTOBEL (+ 2.20 Prozent auf 4.19 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen UBM Development (-2.03 Prozent auf 16.85 EUR), Flughafen Wien (-1.50 Prozent auf 52.60 EUR), OMV (-1.30 Prozent auf 72.35 EUR), Rosenbauer (-1.23 Prozent auf 64.00 EUR) und Kapsch TrafficCom (-0.74 Prozent auf 4.05 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 20’905 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47.313 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Die Marinomed Biotech-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch