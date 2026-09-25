Marinomed Biotech Aktie 44956022 / ATMARINOMED6
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Index-Bewegung
|
25.09.2026 09:28:22
Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus
Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am fünften Tag der Woche fort.
Der ATX Prime erhöht sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 1.04 Prozent auf 3’407.86 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0.001 Prozent stärker bei 3’372.71 Punkten, nach 3’372.68 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3’410.60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’372.71 Punkten erreichte.
ATX Prime seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 2.37 Prozent. Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 25.08.2026, bei 3’282.20 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3’193.12 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2’310.18 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 28.20 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3’434.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Punkten verzeichnet.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 2.82 Prozent auf 200.50 EUR), Lenzing (+ 2.41 Prozent auf 21.25 EUR), voestalpine (+ 2.29 Prozent auf 46.52 EUR), Erste Group Bank (+ 2.24 Prozent auf 123.10 EUR) und ZUMTOBEL (+ 2.20 Prozent auf 4.19 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen UBM Development (-2.03 Prozent auf 16.85 EUR), Flughafen Wien (-1.50 Prozent auf 52.60 EUR), OMV (-1.30 Prozent auf 72.35 EUR), Rosenbauer (-1.23 Prozent auf 64.00 EUR) und Kapsch TrafficCom (-0.74 Prozent auf 4.05 EUR).
ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 20’905 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47.313 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick
Die Marinomed Biotech-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kapsch TrafficCom AG
|
09:28
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime liegt am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime fällt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Börse Wien: ATX Prime mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Börse Wien in Grün: ATX Prime am Nachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu Kapsch TrafficCom AG
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3’423.21
|1.50%
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannug bei den Ölpreisen: SMI mit Gewinnen -- DAX ebenfalls mit Aufschlägen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich fester. Auch am Handelsplatz in Deutschland sind Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.