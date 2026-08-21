Rosenbauer Aktie 279389 / AT0000922554
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21.08.2026 12:26:29
Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime auf grünem Terrain
Für den ATX Prime geht es am fünften Tag der Woche aufwärts.
Am Freitag verbucht der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse ein Plus in Höhe von 0.82 Prozent auf 3’256.89 Punkte. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0.018 Prozent tiefer bei 3’229.94 Punkten, nach 3’230.51 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3’227.02 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3’268.56 Punkten.
So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn gab der ATX Prime bereits um 1.79 Prozent nach. Vor einem Monat, am 21.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3’202.97 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 21.05.2026, wurde der ATX Prime auf 2’923.50 Punkte taxiert. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 21.08.2025, bei 2’403.00 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 22.52 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3’337.77 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2’489.01 Zählern.
Tops und Flops im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 4.84 Prozent auf 80.20 EUR), PORR (+ 3.30 Prozent auf 39.15 EUR), STRABAG SE (+ 3.25 Prozent auf 85.70 EUR), voestalpine (+ 3.21 Prozent auf 44.36 EUR) und UNIQA Insurance (+ 2.33 Prozent auf 17.56 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Rosenbauer (-2.36 Prozent auf 58.00 EUR), Kapsch TrafficCom (-2.32 Prozent auf 4.63 EUR), FACC (-1.66 Prozent auf 15.40 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1.16 Prozent auf 29.80 EUR) und Polytec (-1.02 Prozent auf 4.85 EUR) unter Druck.
Die teuersten Konzerne im ATX Prime
Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 134’273 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 46.226 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien
Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.62 Prozent bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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