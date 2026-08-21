Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’305 -0.4%  SPI 20’133 -0.3%  Dow 52’759 -1.3%  DAX 26’060 0.3%  Euro 0.9350 0.0%  EStoxx50 6’441 0.3%  Gold 4’596 1.7%  Bitcoin 61’799 5.7%  Dollar 0.7989 -0.2%  Öl 93.5 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
BVB-Aktie dennoch etwas fester: Borussia Dortmund verbucht zweistelligen Millionen-Verlust
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Ceconomy-Aktie stabil: JD.com kommt EU bei geplanter Übernahme mit Zugeständnissen entgegen
Moody's bekräftigt RWE-Rating "Baa2": Ausblick bleibt stabil - Aktie steigt
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Mittag
Suche...

Rosenbauer Aktie 279389 / AT0000922554

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

ATX Prime-Performance 21.08.2026 12:26:29

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime auf grünem Terrain

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime auf grünem Terrain

Für den ATX Prime geht es am fünften Tag der Woche aufwärts.

Rosenbauer
54.50 CHF 0.30%
Kaufen Verkaufen

Am Freitag verbucht der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse ein Plus in Höhe von 0.82 Prozent auf 3’256.89 Punkte. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0.018 Prozent tiefer bei 3’229.94 Punkten, nach 3’230.51 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3’227.02 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3’268.56 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der ATX Prime bereits um 1.79 Prozent nach. Vor einem Monat, am 21.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3’202.97 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 21.05.2026, wurde der ATX Prime auf 2’923.50 Punkte taxiert. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 21.08.2025, bei 2’403.00 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 22.52 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3’337.77 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2’489.01 Zählern.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 4.84 Prozent auf 80.20 EUR), PORR (+ 3.30 Prozent auf 39.15 EUR), STRABAG SE (+ 3.25 Prozent auf 85.70 EUR), voestalpine (+ 3.21 Prozent auf 44.36 EUR) und UNIQA Insurance (+ 2.33 Prozent auf 17.56 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Rosenbauer (-2.36 Prozent auf 58.00 EUR), Kapsch TrafficCom (-2.32 Prozent auf 4.63 EUR), FACC (-1.66 Prozent auf 15.40 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1.16 Prozent auf 29.80 EUR) und Polytec (-1.02 Prozent auf 4.85 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 134’273 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 46.226 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.62 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Mayr-Melnhof Karton AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Mayr-Melnhof Karton AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

12:23 BNP Paribas: Vielfältige Chancen am europäischen Aktienmarkt
09:49 Marktüberblick: Kryptowährungen im Rallymodus
06:06 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – An der 200-Tage-Linie
20.08.26 Logo WHS Commerzbank mit Rekordgewinn – und jetzt kommt UniCredit!
20.08.26 Rocket Lab: Profiteur des neuen Weltraumzeitalters?
20.08.26 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Huber + Suhner AG
18.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Sika, Sonova, Straumann
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’922.42 19.16 SXBVXU
Short 15’217.02 13.75 SQBT1U
Short 15’789.18 8.87 STBNIU
SMI-Kurs: 14’305.34 21.08.2026 13:20:31
Long 13’720.26 19.68 SPB50U
Long 13’400.36 13.62 SVBOKU
Long 12’842.85 8.92 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Neue Aktien im Icahn-Depot: So investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2026
Alarmzeichen aus Omaha: Warum Warren Buffetts Zehn-Worte-Satz Börsianern Sorgen bereitet
Moderna-Aktie nach Kursexplosion tiefer: BofA hebt Ziel massiv - BioNTech und Merck profitieren vom Hype
Dienstagshandel in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Minus
Kryptorally nach Trump-Treffen: Bitcoin und Ethereum im Turbo-Modus - Aktien von Strategy und Coinbase profitieren
Börse New York in Grün: Dow Jones klettert schlussendlich
SpaceX-Aktie unter Abgabedruck: Nächste Milliarden-Tranche wird zum echten Härtetest
Massiver Kurssprung bei der Moderna-Aktie: Entscheidende Studienphase für Krebsimpfstoff sorgt für Euphorie

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/34: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/34. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
2. Quartal 2026: Diese Aktien hat David Einhorn im Depot
So investierte David Einhorn im zweiten Quartal 2026
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
ATX Prime 3’255.32 0.77%