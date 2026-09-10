Wienerberger Aktie 431965 / AT0000831706
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10.09.2026 12:26:19
Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime am Mittag auf grünem Terrain
Der ATX Prime notiert am vierten Tag der Woche im Plus.
Am Donnerstag notiert der ATX Prime um 12:07 Uhr via Wiener Börse 0.40 Prozent stärker bei 3’382.17 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.026 Prozent auf 3’367.70 Punkte an der Kurstafel, nach 3’368.58 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3’384.98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3’365.77 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn gewann der ATX Prime bereits um 0.356 Prozent. Vor einem Monat, am 10.08.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3’276.95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, lag der ATX Prime bei 2’947.47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, notierte der ATX Prime bei 2’309.07 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 27.24 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3’392.48 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2’489.01 Punkte.
Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Vienna Insurance (+ 3.40 Prozent auf 72.90 EUR), STRABAG SE (+ 2.80 Prozent auf 102.80 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2.64 Prozent auf 31.10 EUR), PORR (+ 1.64 Prozent auf 37.15 EUR) und Telekom Austria (+ 1.38 Prozent auf 10.28 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-6.90 Prozent auf 2.16 EUR), Wienerberger (-2.18 Prozent auf 18.42 EUR), Polytec (-1.19 Prozent auf 5.00 EUR), Lenzing (-1.10 Prozent auf 22.40 EUR) und AMAG (-1.09 Prozent auf 27.10 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX Prime
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 162’002 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 48.013 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der ATX Prime-Werte
In diesem Jahr hat die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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