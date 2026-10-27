Freundlicher Handel in Wien: ATX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels fester

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 1.26 Prozent fester bei 6’349.36 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 180.990 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0.013 Prozent stärker bei 6’271.08 Punkten in den Handel, nach 6’270.26 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 6’261.47 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’354.44 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 6’943.67 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, lag der ATX noch bei 6’354.29 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, lag der ATX-Kurs bei 4’682.14 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 18.64 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 7’043.27 Punkten. 5’007.83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 8.35 Prozent auf 150.60 EUR), STRABAG SE (+ 2.80 Prozent auf 99.10 EUR), PORR (+ 2.74 Prozent auf 31.85 EUR), BAWAG (+ 2.25 Prozent auf 158.90 EUR) und Vienna Insurance (+ 2.18 Prozent auf 70.30 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen OMV (-1.40 Prozent auf 73.70 EUR), DO (-0.92 Prozent auf 194.20 EUR), voestalpine (-0.38 Prozent auf 41.78 EUR), Wienerberger (-0.13 Prozent auf 15.98 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0.00 Prozent auf 64.10 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 105’423 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 40.438 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.28 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch