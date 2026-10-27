|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursentwicklung
|
27.10.2026 09:28:17
Freundlicher Handel in Wien: ATX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels fester
Der ATX bleibt auch am Dienstagmorgen in der Gewinnzone.
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 1.26 Prozent fester bei 6’349.36 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 180.990 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0.013 Prozent stärker bei 6’271.08 Punkten in den Handel, nach 6’270.26 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 6’261.47 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’354.44 Punkten lag.
So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 6’943.67 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, lag der ATX noch bei 6’354.29 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, lag der ATX-Kurs bei 4’682.14 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 18.64 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 7’043.27 Punkten. 5’007.83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
ATX-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 8.35 Prozent auf 150.60 EUR), STRABAG SE (+ 2.80 Prozent auf 99.10 EUR), PORR (+ 2.74 Prozent auf 31.85 EUR), BAWAG (+ 2.25 Prozent auf 158.90 EUR) und Vienna Insurance (+ 2.18 Prozent auf 70.30 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen OMV (-1.40 Prozent auf 73.70 EUR), DO (-0.92 Prozent auf 194.20 EUR), voestalpine (-0.38 Prozent auf 41.78 EUR), Wienerberger (-0.13 Prozent auf 15.98 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0.00 Prozent auf 64.10 EUR).
Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 105’423 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 40.438 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.28 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mayr-Melnhof Karton AG
|
09:28
|Freundlicher Handel in Wien: ATX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
|
23.10.26
|ATX-Wert Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Mayr-Melnhof Karton von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
21.10.26
|ATX-Handel aktuell: ATX schliesst mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
20.10.26
|ATX-Handel aktuell: ATX beginnt die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|ATX-Titel Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mayr-Melnhof Karton-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Wiener Börse-Handel: Das macht der ATX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
14.10.26
|ATX-Handel aktuell: ATX am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Mittwochshandel in Wien: ATX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
Analysen zu voestalpine AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6’348.69
|1.25%
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI kaum verändert -- DAX stabil -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.