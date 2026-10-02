Freundlicher Handel in Wien: ATX präsentiert sich schlussendlich fester

Am Freitag notierte der ATX via Wiener Börse schlussendlich 0.60 Prozent fester bei 6’718.25 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 194.406 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.035 Prozent höher bei 6’680.72 Punkten in den Freitagshandel, nach 6’678.41 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 6’638.65 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’749.87 Punkten lag.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der ATX bereits um 3.27 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, wurde der ATX mit 6’755.61 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, lag der ATX-Kurs bei 6’497.14 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, wurde der ATX auf 4’708.02 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 25.53 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 10.40 Prozent auf 223.00 EUR), DO (+ 3.10 Prozent auf 193.00 EUR), Palfinger (+ 1.88 Prozent auf 27.05 EUR), Vienna Insurance (+ 1.55 Prozent auf 65.50 EUR) und voestalpine (+ 1.33 Prozent auf 44.32 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Lenzing (-29.54 Prozent auf 13.74 EUR), CA Immobilien (-1.85 Prozent auf 21.20 EUR), Erste Group Bank (-1.73 Prozent auf 113.60 EUR), Raiffeisen (-0.43 Prozent auf 58.35 EUR) und Verbund (-0.32 Prozent auf 63.20 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Aktuell weist die Lenzing-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 695’288 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 47.041 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.66 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch