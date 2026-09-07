Freundlicher Handel in Wien: ATX präsentiert sich am Mittag fester

Der ATX verbucht im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0.16 Prozent auf 6’869.11 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 193.102 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.022 Prozent auf 6’859.78 Punkte an der Kurstafel, nach 6’858.28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’898.10 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’858.80 Zählern.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Der ATX lag noch vor einem Monat, am 07.08.2026, bei 6’652.73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 6’084.17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 4’597.61 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 28.35 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 6’898.10 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 4.23 Prozent auf 172.40 EUR), STRABAG SE (+ 1.86 Prozent auf 98.80 EUR), PORR (+ 1.09 Prozent auf 37.25 EUR), CA Immobilien (+ 1.07 Prozent auf 23.70 EUR) und voestalpine (+ 0.64 Prozent auf 47.02 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen DO (-1.94 Prozent auf 202.00 EUR), Vienna Insurance (-0.81 Prozent auf 73.50 EUR), Österreichische Post (-0.63 Prozent auf 31.40 EUR), BAWAG (-0.39 Prozent auf 177.70 EUR) und EVN (-0.34 Prozent auf 28.95 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 49’463 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 48.129 Mrd. Euro im ATX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.56 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.71 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch