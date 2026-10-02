Freundlicher Handel in Wien: ATX mit positivem Vorzeichen

Um 12:09 Uhr steigt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0.12 Prozent auf 6’686.60 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 194.406 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.035 Prozent auf 6’680.72 Punkte an der Kurstafel, nach 6’678.41 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6’749.87 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6’670.98 Punkten.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 3.72 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, lag der ATX bei 6’755.61 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, wurde der ATX mit 6’497.14 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, wurde der ATX auf 4’708.02 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 24.94 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’007.83 Punkten.

ATX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 6.93 Prozent auf 216.00 EUR), DO (+ 2.35 Prozent auf 191.60 EUR), Vienna Insurance (+ 2.02 Prozent auf 65.80 EUR), Wienerberger (+ 2.00 Prozent auf 16.86 EUR) und voestalpine (+ 1.01 Prozent auf 44.18 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Lenzing (-28.21 Prozent auf 14.00 EUR), Erste Group Bank (-2.16 Prozent auf 113.10 EUR), Raiffeisen (-2.05 Prozent auf 57.40 EUR), CA Immobilien (-0.93 Prozent auf 21.40 EUR) und Verbund (-0.24 Prozent auf 63.25 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 462’888 Aktien gehandelt. Mit 47.041 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7.36 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch