|
14.01.2026 12:26:25
Freundlicher Handel in Paris: So bewegt sich der CAC 40 aktuell
CAC 40-Handel am Mittag.
Um 12:09 Uhr springt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0.15 Prozent auf 8’359.67 Punkte an. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2.537 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.261 Prozent auf 8’368.99 Punkte an der Kurstafel, nach 8’347.20 Punkten am Vortag.
Bei 8’354.14 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8’396.72 Punkten den höchsten Stand markierte.
CAC 40-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 0.207 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Stand von 8’068.62 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7’919.62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7’423.67 Punkten.
Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 80’843 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 320.018 Mrd. Euro im CAC 40 den grössten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf
Die Worldline SA-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
