Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 zum Start mit grünem Vorzeichen

Am Dienstag klettert der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext um 0.36 Prozent auf 8’483.44 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2.469 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0.546 Prozent fester bei 8’499.20 Punkten, nach 8’453.01 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8’483.44 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8’501.51 Punkten lag.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Wert von 8’372.28 Punkten auf. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, bei 8’258.26 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7’843.04 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3.52 Prozent nach oben. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Welche Aktien im CAC 40 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 9’750 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 222.582 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.71 zu Buche schlagen. Mit 7.90 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch