Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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12.10.2026 17:58:27
Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 schliesst in der Gewinnzone
Der CAC 40 stieg am Montagabend.
Am Montag ging es im CAC 40 via Euronext letztendlich um 0.38 Prozent auf 7’832.88 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.332 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.300 Prozent auf 7’826.73 Punkte an der Kurstafel, nach 7’803.33 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7’806.49 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7’850.33 Punkten.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 8’179.77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8’338.97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7’918.00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 4.42 Prozent zu Buche. Bei 8’755.03 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7’505.27 Punkten.
Welche CAC 40-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 344’554 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 202.513 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick
Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Renault lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.10 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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