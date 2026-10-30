Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 nachmittags fester

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 15:40 Uhr um 0.01 Prozent fester bei 7’971.11 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.365 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.048 Prozent auf 7’973.86 Punkte an der Kurstafel, nach 7’970.00 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 7’992.17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’953.45 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 1.98 Prozent nach oben. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 30.09.2026, den Wert von 7’964.51 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 30.07.2026, bei 8’485.64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8’157.29 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2.73 Prozent abwärts. Bei 8’755.03 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief beträgt hingegen 7’505.27 Punkte.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 197’509 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 225.798 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Carrefour-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch