Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 am Mittag mit grünem Vorzeichen

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 12:08 Uhr um 0.38 Prozent stärker bei 8’485.19 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.469 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0.546 Prozent höher bei 8’499.20 Punkten, nach 8’453.01 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8’461.18 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8’501.51 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 8’372.28 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8’258.26 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7’843.04 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3.54 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7’505.27 Zähler.

Welche CAC 40-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 100’223 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 222.582 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.90 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch