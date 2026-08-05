Renault Aktie 293557 / FR0000131906
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Euronext-Handel im Fokus
|
05.08.2026 15:58:17
Freundlicher Handel in Paris: Börsianer lassen CAC 40 nachmittags steigen
Das macht das Börsenbarometer in Paris am Mittwochnachmittag.
Am Mittwoch steht der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0.10 Prozent im Plus bei 8’675.08 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.516 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.204 Prozent auf 8’684.27 Punkte an der Kurstafel, nach 8’666.63 Punkten am Vortag.
Bei 8’693.89 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8’656.73 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 1.26 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8’508.07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8’062.31 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 05.08.2025, den Wert von 7’621.04 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.86 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8’693.89 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 207’184 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 239.503 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus
Die Renault-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.90 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Renault S.A.
|
17:58
|Gewinne in Paris: CAC 40 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
15:58
|Optimismus in Paris: CAC 40 am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel: CAC 40 verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Aufschläge in Paris: CAC 40 am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Gewinne in Paris: Am Mittag Pluszeichen im CAC 40 (finanzen.ch)
|
06.08.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Renault S.A.
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Airbus am 05.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8’714.93
|0.17%
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.