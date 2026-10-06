Freundlicher Handel in Paris: Börsianer lassen CAC 40 am Dienstagmittag steigen

Am Dienstag gewinnt der CAC 40 um 12:08 Uhr via Euronext 0.59 Prozent auf 7’880.27 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.354 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0.304 Prozent stärker bei 7’857.95 Punkten, nach 7’834.10 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7’850.33 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7’916.71 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der CAC 40 mit 8’278.77 Punkten berechnet. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 06.07.2026, einen Stand von 8’479.87 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, stand der CAC 40 bei 7’971.78 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 büsste der Index bereits um 3.84 Prozent ein. Bei 8’755.03 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Zählern markiert.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 172’435 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 198.396 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.82 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch